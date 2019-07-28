عاطفة الحب ليست إنسانية مقدسة .. التعاطف هو الإنساني

خضير طاهر

لاأعرف هل قال هذا الرأي شخص قبلي .. أم هذه أول مرة تُطرح هذه الفكرة .. على العكس من الإحتفاء والتقديس لعاطفة الحب لدى البشر أنا شخصيا أرى ان الحب ليس بالضرورة مشاعر إنسانية تنبع

من النفوس النقية الطاهرة .. والمهم إنسانيا ليس الحب ، وإنما التعاطف .

فالحب مشاعر عفوية لانختارها بعقلنا وإرادتنا ، بل هذه المشاعر قهرية إجباري تتحرك بشكل عشوائي لوحدها دون ان تتأثر بحجم الثقافة والقيم الأخلاقية التي يحملها الشخص المحب ، إذ ليس

شرطا ان ترتبط مشاعر الحب بإن يكون الشخص نبيلا نقيا كي يكون مؤهلا وقادرا على الحب ، فالمجرمون والطغاة أحبوا أولادهم وزوجاتهم وعشيقاتهم ، وكذلك الشعوب أحبت الدكتاتوريين الطغاة .. وعليه فإن مشاعر الحب ليست مقدسة بالمطلق ولا من يحملها طاهرا نقياً.

المهم والمطلوب على صعيد العلاقات الإنسانية هو التعاطف مع الآخرين في تقبلهم وصحبتهم وصداقتهم ومحنهم ومشاكلهم وحاجاتهم ومساعدتهم فيها … فالتعاطف لا يصدر عن الشخص المجرم العدواني

المشوه نفسيا وعقليا بينما الحب يصدر عن هكذا شخص .. والتعاطف بحاجة الى شخصية سليمة فكريا وأخلاقيا لديها حس إنساني نبيل يشعر ويتألم من أجل الآخرين ، فالمتعاطف إستطاع تهذيب نفسه وسيطر قدر الإمكان على أنانيته وخرج عن ذاته وأصبح يعطي ويمنح ويمارس الكرم بمعناه الشامل

عن وعي وإرادة .

بإختصار : الحب مشاعر عشوائية مفروضة على الشحض المحب .. بينما التعاطف موقف إنساني صادر عن ذات متسامية فكرية وأخلاقية .