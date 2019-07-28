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عبدالمهدي يحدد مهلة اسبوع لتقديم تقرير عن نقص الخدمات ببغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات الاهالي.
وعقد الاجتماع بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط الكهرباء،الصحة، التربية، والإعمار والإسكان و البلديات)، اضافة الى قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد ومحافظ بغداد وعدد من المسؤولين في المحافظة.
وبحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، جرى خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم “افضل الخدمات لأبناء محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، اضافة الى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات وتأهيل الطرق، وضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب ابناء المحافظة”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها.

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