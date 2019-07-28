عبد المهدي: دراسة عن المشاريع المتلكئة خلال أسبوع

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون أسبوع، مشيراً إلى ضرورة “العمل على إيجاد حلول مناسبة لها”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان بأن “عبد المهدي، عقد اجتماعاً خاصاً بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، لبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الأقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين”.

وأضاف أن الاجتماع جرى “بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط، الكهرباء، الصحة، التربية، والإعمار والإسكان والبلديات)، إضافة إلى قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد ومحافظ بغداد وعدد من المسؤولين في المحافظة وطورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.

وتابع البيان أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات وتأهيل الطرق، وضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب ابناء المحافظة”.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء “وجه بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها”.