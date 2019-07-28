قادة اقليم كوردستان يهنئون الامير الجديد للإيزيديين ويتعهدون بالمساعدة والمساندة

هنأ قادة اقليم كوردستان يوم السبت الامير الجديد للإيزيديين في الاقليم والعالم حازم تحسين بيك بمناسبة تنصيبه.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في رسالة بعثها بهذه المناسبة “بمناسبة تنصيبكم اميرا للإيزيديين اتقدم بالتهاني الحارة لكم وللاخوات والاخوة من الكورد الايزيديين كافة آملين لكم النجاح”.

واضاف ان الكورد الايزيديين شريحة اصيلة من القومية الكوردية وشعب كوردستان، معبرا عن تمنياته بنجاح الامير في مسؤوليته الجديدة، وخدمة الاخوات والاخوة الايزيديين على اتم وجه.

من جهته هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بمكالمة هاتفية حازم تحسين بيك بهذه المناسبة، معربا عن امله بنجاح الامير الجديد للايزيديين في المهام الملقاة على عاتقه.

و اشار بارزاني الى ان الاخوات والاخوة الايزيديين شريحة اصيلة من الكورد وشعب كوردستان وان حكومة اقليم كوردستان تدعمهم وتساندهم وتسعى الى تقديم الخدمات اللائقة بهم والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

من جهته شكر مير تحسين بيك دعم ومساندة رئيس حكومة اقليم كوردستان للإيزيديين، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم.

الى ذلك هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في رسالة بهذه المناسبة وخاطب تحسين بيك قائلا “بمناسبة اختياركم أميراً للإزيديين، أتقدم بأحر التهاني إليكم وإلى الإزيديين كافة ، وآمل لكم النجاح في مهامكم ومسؤولياتكم الجديدة”.

واضاف “إنكم عندما تحملون هذا الواجب والمسؤولية العظيمة، لا يزال هناك عدد كبير من أخواتنا وإخواننا الإزيديين يعيشون في مخيمات النزوح ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم وأرضهم. إن واجباتكم ومسؤولياتكم جسيمة، ونحن جميعاً بحاجة إلى التعاون فيما بيننا لنتمكن من التخفيف ولو قليلاً من الحمل الذي يثقل كواهل الإزيديين”.

واردف بارزاني بالقول “أؤكد لكم أننا، وكما هو دأبنا، سنبذل كل مساعينا لنتمكن وبكل الصور من دعم ومساعدة أخواتنا وإخواننا الإزيديين، وطالما بقي إزيدي مختطف سنعمل كل ما هو لازم لإعادتهم، كما سنبذل كل جهد لإعادة إعمار مناطق الإزيدية ليعودوا إلى ديارهم وأرضهم أَعِزة”.

وتابع رئيس الاقليم بالقول “نؤكد من جديد لشخصكم المحترم ولكل الأخوات والأخوة الإزيديين والمكونات الدينية والقومية، أن إقليم كوردستان سيبقى أرض التعايش والتعددية وقبول الآخر، بالنسبة إلى الجميع”.