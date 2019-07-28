Posted on by

مصرف الرافدين يسقط الكفيل من سلفة 25 مليون دينار ويضع شرطا للتقديم عليها

اعلن مصرف الرافدين ان سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان سلفة 25 مليون دينار تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة .

ودعا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلفة بطريقة سهلة وانسيابية عالية.

وقرر مصرف الرافدين زيادة مبلغ سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه حصرا الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان سابق انه تم زيادة مبلغ السلفة الى 25 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية.

ودعا الموظفين الى زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close