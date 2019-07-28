من محافظة صلاح الدين.. وزير الهجرة يدعو الاسر العائدة غير المسجلة الى مراجعة فروع الوزارة للتسجيل في قاعدة البيانات لشمولها بالمنحة

باشرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد بتوزيع منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الى مناطق سكناها والمسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة .

وقال وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز تكريت بمحافظة صلاح الدين :” ان قاعدة البيانات والمسح الميداني لتسجيل العوائل العائدة جارٍ تحديثه على قدم وساق في كافة المحافظات “، مشيرا إلى :” أن 12 ألف عائلة مسجلة شملت في هذه الوجبة وتم تحويل المبالغ المالية لهم في حساباتهم المصرفية وتم صرفها لهم عبر البطاقة الذكية، وسيتم شمول بقية العوائل العائدة المسجلة تباعا ومن خلال وجبات “.

ودعا السيد الوزير بقية العوائل العائدة غير المسجلة الى ” مراجعة فروع الوزارة في المحافظات للتسجيل في قاعدة بيانات الوزارة لشمولها بالوجبات القادمة من منحة العودة “.

وأشار السيد موسى إلى أنه :” بالرغم من قلة إمكانيات الوزارة المالية التي لاتستطيع من خلالها تغطية احتياجات جميع العوائل العائدة، الا اننا عازمون على مفاتحة مجلس الوزراء لاستحصال الاموال الكافية لشمول جميع الأسر العائدة من النزوح الطارئ بالمنحة وزيادتها ايضا “.