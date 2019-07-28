Posted on by

هل ربط الإرهاب بالإلحاد سذاجة أم خبث ؟

بقلم مهدي قاسم

دأب بعض الإسلاميين من المؤمنين الأطهار!! ، و ذلك بدافع
الخروج من ورطتهم و مأزقهم العقائدية والقائمة على التحريض الواضح على الإرهاب والدعوة الدائمة إلى قتل الأبرياء من ” المشركين ” و غير المشركين أيضا، على الربط بين الإرهاب و الإلحاد ، كمحاولة مضحكة ـــ و ربما خبيثة أيضا في نواياها ومراميها المبطنة ـــ بغية
الإيحاء بأنه ليس الإسلاميين وحدهم إرهابيون إنما الملحدين أيضا ؟!! ..

و إن هذا الربط التعسفي و غير الواقعي قطعا ، أن دل على
شيء ، إنما يدل على خبط عشواء وعلى صولة و جولة عمياء في ليلة ظلماء، طبعا ، بنية ملتوية لقيادة بعض سذج من “جمع مؤمن ” نحو كهوف و سراديب تضليل وخداع ، بل لغرض زرع يقين زائف و مضلل على أساس أن “بتاع ” الإرهاب كله في العالم هم جمع خليط ومخلوط ، بل محمول ومزحوم
من مسلمين و ملحدين على حد سواء ، من حيث حشده حشدا مزدحما تحت سلة الإرهاب جميعا أي سواء كان مؤمنا أو ملحدا !!..

بطبيعة الحال نحن نشك بإن قصر نظر أو سذاجة وضيق تفكير
محدود أو هوس عقائدي ، هو دافع أساسي لمثل هذه الطروحات غير النزيهة ، إنما هي في الحقيقة محاولة التستر خلف ستار الكذب والنفاق و النية المبيتة بغية تزييف الحقائق ، لإظهار العالم كله إرهابيا سواء كان مؤمنا أم ملحدا ، لغرض تصوير الجميع ” متورطا ” في ارتكاب الإرهاب
، أما الغاية الكامنة وراء عملية التزييف و التضليل للحقائق فهي : محاولة إعطاء انطباع مفاده إنه لا فرق بين ” المجاهد الإرهابي ” و بين الملحد أو غير الديني في العالم ، إذ إن كليهما أما إرهابي أو مشروع إرهاب قادم و لهذا فلا يجوز حصر الإرهاب على ” المجاهد الإسلامي
” وحده !!..

أما الحقائق و المعطيات العنيدة فهي تقول و تثبت عكس ذلك
وعلى نحو : إننا لم نسمع يوما إن ملحدا قد قام بعمل إرهابي ما سواء تفجيرا أو ذبحا بالسكين أو دهسا بالشاحنات ضد المدنيين العُزل و المسالمين الأبرياء لأسباب عقائدية هسترية دينية ، و إنما غالبية المجتمعات الغربية وبعض كثير من المجتمعات الأسيوية و حتى الأفريقية
منها أما غير متدينة تماما أو ملحدة إلى حد ما ، ولكنها لا تقوم بعمليات إرهابية و لا تشجّع على ذلك ، من حيث لا تجمع تبرعات أو تقوم بعمليات تنظيم أو تجنيد إرهابيين أو دعم و تمويل العمليات الإرهابية كما هي الحال في العالم الإسلامي ، على عكس من ذلك ، نجد هذه المجتمعات
، ولا سيما منها المجتمعات الغربية والتي أغلبها أما غير متدينة أو ملحدة في بعض فئاتها و شرائحها ، نقول إنها قد باتت أكثر إنسانية مما من قبل ، وهي ليست فقط ترفض أعمال العنف و الإرهاب ، وتستقبل اللاجئين في متون البحار العاصفة و الهائجة والحدود الشائكة ، إنما
بدأت تشفق مدافعة حتى عن الحيوانات أيضا بل إنها أجبرت حكوماتها و برلماناتها على سنَّ القوانين لحماية الحيوانات من القتل و التعذيب فضلا عن الدفاع المستميت عن البيئة و الطبيعة ومخلوقاتها و أشجارها و مياها و أعشابها و طيورها عموما !..

و هذا ما ذكرته ـــ أعلاه ــ ليس من عندياتي أو من بنات
خيالاتي ، إنما هي حقائق ومعطيات قائمة بحد ذاتها كمجموعة مباديء وقيم إنسانية سائدة حتى باتت مألوفة عند هذه المجتمعات ، يعرفها كل من عاش أو يعيش مقيما بين صفوف هذه المجتمعات الغربية ، التي ــ نكرر مرة أخرى ـــ أنه توجد بين صفوفها أعداد كبيرة من ملحدين من ذوي
النزعة الإنسانية إلى درجة أن العديد ــ وهم على الأغلب من اليساريين والخضر و كذلك من المتطوعين المسيحيين ــ لا زالوا بيختهم و سفنهم الصغيرة ينقذون اللاجئين المسلمين وغير المسلمين من بين الحدود الدولية و الأعماق البحرية الممتدة بين ليبيا وإيطاليا وغيرها ،
مخاطرين بحياتهم من أجل هؤلاء اللاجئين ..

لذا نقول لهؤلاء الصائدين في مياه خابطة و عكرة ـــ وبنية
حسنة فعلا ــ :

لا تتعبوا أنفسكم كثيرا ، ولا تتشاطروا بشطحات و نطحات
عشوائية شزراء وبعيون حاقدة حمراء ، في هذه الترعة الآسنة أو تلك ، إذ إنكم بذلك سوف لن تفلحوا حتى ولا في اصطياد ” جرية ” صغيرة واحدة ، فكيف الأمر بسمك قرش ” ملحد ” غير موجود إلا في مخيلتكم الضيقة والمتحجرة !!..

تنويه : هذه المقالة لا تستهدف شخصا بعينه تحديدا أو تركيزا
، بقدر ما هي رد على مقالات عديدة نُشرت مؤخرا وهي تحاول وضع الملحدين و الإرهابيين الإسلاميين تحت سلة واحدة وموحدة ، طبعا بنية و بهدف تبرير الأعمال الإرهابية شبه اليومية التي تقوم بها مجموعات مسلحة وتنظيمات ذات طابع ديني ، تغذيها و تحرّض عليها آيات و فتاوى
عديدة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close