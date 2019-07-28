هل ربط الإرهاب بالإلحاد سذاجة أم خبث ؟

بقلم مهدي قاسم

دأب بعض الإسلاميين من المؤمنين الأطهار!! ، و ذلك بدافع

الخروج من ورطتهم و مأزقهم العقائدية والقائمة على التحريض الواضح على الإرهاب والدعوة الدائمة إلى قتل الأبرياء من ” المشركين ” و غير المشركين أيضا، على الربط بين الإرهاب و الإلحاد ، كمحاولة مضحكة ـــ و ربما خبيثة أيضا في نواياها ومراميها المبطنة ـــ بغية

الإيحاء بأنه ليس الإسلاميين وحدهم إرهابيون إنما الملحدين أيضا ؟!! ..

و إن هذا الربط التعسفي و غير الواقعي قطعا ، أن دل على

شيء ، إنما يدل على خبط عشواء وعلى صولة و جولة عمياء في ليلة ظلماء، طبعا ، بنية ملتوية لقيادة بعض سذج من “جمع مؤمن ” نحو كهوف و سراديب تضليل وخداع ، بل لغرض زرع يقين زائف و مضلل على أساس أن “بتاع ” الإرهاب كله في العالم هم جمع خليط ومخلوط ، بل محمول ومزحوم

من مسلمين و ملحدين على حد سواء ، من حيث حشده حشدا مزدحما تحت سلة الإرهاب جميعا أي سواء كان مؤمنا أو ملحدا !!..

بطبيعة الحال نحن نشك بإن قصر نظر أو سذاجة وضيق تفكير

محدود أو هوس عقائدي ، هو دافع أساسي لمثل هذه الطروحات غير النزيهة ، إنما هي في الحقيقة محاولة التستر خلف ستار الكذب والنفاق و النية المبيتة بغية تزييف الحقائق ، لإظهار العالم كله إرهابيا سواء كان مؤمنا أم ملحدا ، لغرض تصوير الجميع ” متورطا ” في ارتكاب الإرهاب

، أما الغاية الكامنة وراء عملية التزييف و التضليل للحقائق فهي : محاولة إعطاء انطباع مفاده إنه لا فرق بين ” المجاهد الإرهابي ” و بين الملحد أو غير الديني في العالم ، إذ إن كليهما أما إرهابي أو مشروع إرهاب قادم و لهذا فلا يجوز حصر الإرهاب على ” المجاهد الإسلامي

” وحده !!..

أما الحقائق و المعطيات العنيدة فهي تقول و تثبت عكس ذلك

وعلى نحو : إننا لم نسمع يوما إن ملحدا قد قام بعمل إرهابي ما سواء تفجيرا أو ذبحا بالسكين أو دهسا بالشاحنات ضد المدنيين العُزل و المسالمين الأبرياء لأسباب عقائدية هسترية دينية ، و إنما غالبية المجتمعات الغربية وبعض كثير من المجتمعات الأسيوية و حتى الأفريقية

منها أما غير متدينة تماما أو ملحدة إلى حد ما ، ولكنها لا تقوم بعمليات إرهابية و لا تشجّع على ذلك ، من حيث لا تجمع تبرعات أو تقوم بعمليات تنظيم أو تجنيد إرهابيين أو دعم و تمويل العمليات الإرهابية كما هي الحال في العالم الإسلامي ، على عكس من ذلك ، نجد هذه المجتمعات

، ولا سيما منها المجتمعات الغربية والتي أغلبها أما غير متدينة أو ملحدة في بعض فئاتها و شرائحها ، نقول إنها قد باتت أكثر إنسانية مما من قبل ، وهي ليست فقط ترفض أعمال العنف و الإرهاب ، وتستقبل اللاجئين في متون البحار العاصفة و الهائجة والحدود الشائكة ، إنما

بدأت تشفق مدافعة حتى عن الحيوانات أيضا بل إنها أجبرت حكوماتها و برلماناتها على سنَّ القوانين لحماية الحيوانات من القتل و التعذيب فضلا عن الدفاع المستميت عن البيئة و الطبيعة ومخلوقاتها و أشجارها و مياها و أعشابها و طيورها عموما !..

و هذا ما ذكرته ـــ أعلاه ــ ليس من عندياتي أو من بنات

خيالاتي ، إنما هي حقائق ومعطيات قائمة بحد ذاتها كمجموعة مباديء وقيم إنسانية سائدة حتى باتت مألوفة عند هذه المجتمعات ، يعرفها كل من عاش أو يعيش مقيما بين صفوف هذه المجتمعات الغربية ، التي ــ نكرر مرة أخرى ـــ أنه توجد بين صفوفها أعداد كبيرة من ملحدين من ذوي

النزعة الإنسانية إلى درجة أن العديد ــ وهم على الأغلب من اليساريين والخضر و كذلك من المتطوعين المسيحيين ــ لا زالوا بيختهم و سفنهم الصغيرة ينقذون اللاجئين المسلمين وغير المسلمين من بين الحدود الدولية و الأعماق البحرية الممتدة بين ليبيا وإيطاليا وغيرها ،

مخاطرين بحياتهم من أجل هؤلاء اللاجئين ..

لذا نقول لهؤلاء الصائدين في مياه خابطة و عكرة ـــ وبنية

حسنة فعلا ــ :

لا تتعبوا أنفسكم كثيرا ، ولا تتشاطروا بشطحات و نطحات

عشوائية شزراء وبعيون حاقدة حمراء ، في هذه الترعة الآسنة أو تلك ، إذ إنكم بذلك سوف لن تفلحوا حتى ولا في اصطياد ” جرية ” صغيرة واحدة ، فكيف الأمر بسمك قرش ” ملحد ” غير موجود إلا في مخيلتكم الضيقة والمتحجرة !!..

تنويه : هذه المقالة لا تستهدف شخصا بعينه تحديدا أو تركيزا

، بقدر ما هي رد على مقالات عديدة نُشرت مؤخرا وهي تحاول وضع الملحدين و الإرهابيين الإسلاميين تحت سلة واحدة وموحدة ، طبعا بنية و بهدف تبرير الأعمال الإرهابية شبه اليومية التي تقوم بها مجموعات مسلحة وتنظيمات ذات طابع ديني ، تغذيها و تحرّض عليها آيات و فتاوى

عديدة.