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وداعا رفيقنا العزيز ابو طه

ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم نبأ وفاة النصير الشيوعي المقدام سامي عبد الرزاق الجبوري ابو طه الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل شعبه ووطنه. أن رحيله في هذا الوقت خسارة كبيرة لنا جميعاً، باسم جميع انصارنا ننعي المرحوم رفيقنا الغالي ابو طه ونقدم خالص واحر التعازي والمواساة لعائلته المحترمة ورفاقه وأصدقائه ومحبيه. الذكر الطيب لراحلنا العزيز ابو طه
اللجنة التنفيذية لرابطة
الانصار الشيوعيين العراقيين

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