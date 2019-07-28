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وزير الخارجية التركي يهنئ امير الايزيديين الجديد: نقف معكم ضد تهديدات PKK

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حازم تحسين بك، الذي جرى انتخابه السبت، أميرا جديدا للإيزيديين.
وأضاف تشاووش أوغلو، عبر حسابه على “تويتر”: “أهنئ حازم تحسين بك على انتخابه أميرا جديدا للطائفة الإيزيدية في العراق والعالم”.
وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا تستمر في الوقوف إلى جانب الإيزيديين ضد كل التهديدات وخاصة الأعمال “الإرهابية لمنظمة بي كا كا”.
يشار إلى أن أمير الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم، مير تحسين بك، توفي في يناير/كانون الثاني الماضي، وجرى اليوم، انتخاب ابنه حازم تحسين بك، أميرا جديدا للطائفة في العراق والعالم.
والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.

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