وزير الداخلية يوجه بوضع آلية جديدة لمنح إجازة السلاح

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير قسم الهويات واجازات السلاح العميد الحقوقي “عبد سعيد حسن” لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقسم والآليات القانونية الخاصة به.

وناقش الياسري القواعد الإدارية التي يتبعها قسم الهويات واجازات السلاح، مؤكداً على ضرورة تقديم دراسة جديدة تضمن منح اجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة وفق القانون.

كما وجه مدير قسم الهويات بوضع آلية جديدة لمنح إجازات السلاح ضمن الاطر والضابط القانونية، مشدداً على أن لا يكون السلاح ظاهرياً.