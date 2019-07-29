أسماء الخمسة الأوائل على العراق بنتائج الدراسة المهنية

أعلنت مديرية تربية كربلاء المقدسة، الاثنين، حصولها المركز الثاني على العراق بنتائج الدراسة المهنية للدور الأول لهذا العام.

وقالت المديرية، في بيـان إن “”المديرية العامة للتعليم المهني اعلنت عن نسبة نجاح الدراسة المهنية للدور الاول للعام (2018-2019) وهي 44%.، وحازت محافظة نينوى اعلى نسبة نجاح بـ 52% تلتها محافظة كربلاء بنسبة 50%”.

وأضافت أن “الطالب الاول على العراق للفرع الصناعي هو كرار علي محسن موسى بمعدل 75’91،و الاول في الفرع التجاري هي ورقاء غياث محمد قاسم بمعدل 5’92، والاول في فرع الحاسوب وتقنية المعلومات هي سارة علاوي سمير محسن بمعدل 75’95،و الاول بالفرع الزراعي عمر اياد جميل سعد بمعدل 13’87، والاول في فرع الفنون التطبيقية مسار علي حسن علي بمعدل 25’93”.