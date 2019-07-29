إدارة الطلبة تعاقب المدرب علي هادي بقرار مفاجئ

قررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة إنهاء تعاقدها مع المدرب علي هادي، على خلفية تعاقده مع القوة الجوية في وقت سابق رغم ارتباطه مع النادي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من الإدارة في تصريح صحفي”الإدارة أنهت تعاقدها مع المدرب علي هادي لعدم احترامه العقد المبرم بين الطرفين وقبل مهمة أخرى”.

وأضاف: “بالتالي الإدارة وجدت تصرفه غير مسؤول تجاه نادي الطلبة الذي منحه الفرصة في الموسم المنتهي ومنح أيضا الضوء الأخضر لتشكيل فريق للموسم المقبل لكنه فرط في ثقة الإدارة به”.

وأوضح أن الإدارة طرحت عددًا من الأسماء للمفاوضات ومن أبرزها باسم قاسم الذي أنهى عقده مؤخرا مع النفط وكذلك ثائر جسام الذي قاد النجف في الموسم الماضي، بجانب مدربين آخرين.

وأشار إلى أن الإدارة ستحسم الأمور سريعا باختيار مدرب جديد للفريق كي يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد والتحضير المبكر للموسم المقبل.

يشار إلى أن الطلبة ابتعد المواسم السابقة عن المنافسة على اللقب ما أثار جمهوره الذي يطالب بعودة الفريق لمنصات التتويج.