إستثمار بغداد : بالإستثمار تأهيل وتطوير مستشفى الجراح الأهلي

تماشياً مع نهج هيئة إستثمار بغداد في إعطاء الأولوية للقطاعات المهمة والحيوية من خلال منحها للإجازات الإستثمارية يأتي القطاع الصحي ضمن القطاعات المهمة التي ركزت عليها الهيئة والذي عانى من مشاكل جمة ألقت بظلالها على واقع الخدمات الطبية والصحية في العاصمة بغداد . حيث منحت هيئة إستثمار بغداد العديد من الإجازات الإستثمارية لإقامة العديد من المستشفيات بكافة الإختصاصات وإعادة تأهيل وتطوير المستشفيات المقامة سابقاً وإقامة المختبرات الطبية ومصانع الأدوية للنهوض بالواقع الصحي في البلاد .

مشروع تأهيل وتطوير مستشفى الجراح للجراحة العامة وجراحة العيون والولادة في منطقة الكرادة بالقرب من ساحة الاندلس واحدٌ من المشاريع الصحية الإستثمارية والذي زارته مؤخراً اللجان الهندسية والفنية التابعة لهيئة إستثمار بغداد وبإشراف مباشر من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة إذ أنها تابعت سير العمل في موقع المستشفى و رصدت نسب الإنجاز و التأهيل والتطوير في المشروع وهو مستشفى تخصصي تتألف من سرداب وأرضي وأربع طوابق متكررة تم تأهيلها وأضافه طابق خامس وطابق سادس , الطابق الخامس تم أضافته ليكون (صالات عمليات ) عدد ( 6) ، أما الطابق السادس فسيكون غرف للخدمات و الطابق الأرضي تم تأهيله ليكون غرف للإدارة و غرف ( vip) ، وتم تأهيل الطابق الأول وهدم التقطيعات الداخلية وتغيير الغرف ليكون عبارة عن (16) غرفة مع صالة للولادة ومختبر و إعادة تأهيل السرداب ليكون مركزاَ للإخصاب وعيادات إستشارية وسونار مع تأثيث المستشفى بالمستلزمات والأجهزة الطبية وتجهيزات مساعدة وفرش كذلك شمل التأهيل الطابق الرابع وتم تأهيل جزء منه ليضم غرف للخدج .