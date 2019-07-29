استعداد سريلانكي للاستثمار في اقليم كوردستان وتعزيز العلاقات الثنائية

أعرب السفير السريلانكي لدی العراق نيرانجان راناسينغا ، اليوم الاثنين ، عن استعداد بلاده للاستثمار في اقليم كوردستان ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائیة بين الجانبين.

جاء ذلك ، خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني للدبلوماسي السريلانكي والوفد المرافق له في اربيل.

واعرب السفير السريلانكي عن ترحيب بلاده بتوفير اقليم كوردستان مناخات ملائمة للاستثمار السريلانكي مشيرا الى ان منتجات بلاده ستتواجد قريبا في اسواق كوردستان .

وفيما هنأ راناسينغا مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة كوردستان ، شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده واقليم كوردستان.

من جانبه ، اكد مسرور بارزاني خلال اللقاء على ان حكومة اقليم كوردستان هيأت ارضية مناسبة من اجل تنمية وجلب الاستثمارات لاقليم كوردستان ، موضحاً ان برنامج عمل حكومته يرتكز اساسا على تنمية اقتصاد الاقليم في كل المجالات خصوصا الزراعة والعمل على جلب الاستثمارات لكوردستان.