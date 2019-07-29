الإعمار ومنحة الكويت على طاولة مباحثات الصباح والحلبوسي

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

وثمَّن رئيس مجلس النواب مواقف الكويت والأمير الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين، مؤكدا ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار التي تدعم الحكومة العراقية لتلبية حاجات المواطن.

وأضاف الحلبوسي “نحن جئنا إلى دولة الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة”، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة لدراستها والبدء بتنفيذها.

وقدَّم الأمين العام لمجلس الوزراء والمحافظون عرضا للمشاريع التي تحتاجها المحافظات، منها ما يتعلق بالخدمات والبنى التحتية، ولا سيما المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبه قال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح “إننا مستعدون دائما لمساعدة العراق والوقوف معه، وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما ستسعى إلى حثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها”.