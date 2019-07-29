التجارب الجنسية للشبان السويديين مع الفتيات المهاجرات

طرحَ منتدى فلاش باك السويدي سؤال غريبًا من نوعه يسأل فيه الشبان السويديين عن تجاربهم الجنسية مع الفتيات المهاجرات، وتوالت الردود على السؤال حتى وصلت إلى أكثر من 1600 رد. وهذا أبرز مما جاءَ من ردود مع التحفظ على بعض مما ذُكر من أسماء الفتيات:

مارلوك: “مارست الجنس مع فتاة فنلندية على القارب الفنلندي وكانت تحت السن القانوني. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة إسرائيلية وكانت عديمة الخبرة ومملة جدًا”.

بريسه: “مارست الجنس مع فتاتين إيرانيتين في آن واحد وكانت تجربة لطيفة. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة كوبية وكانت بالفعل فتاة حارة جدًا”.

لوف 2 اكس أل أر 8: “مارست الجنس مع فتاة كردية بينما كانَ صديقها الآخر وهو سويدي نائم على الأرض. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة تركية ولم تمانع في تحقيق جميع رغباتي”.

ريلزيت: “مارست الجنس مع فتاة سريانية متزوجة من رجل سوري، وكانت هذه التجربة في منزلها وأعدها صفقة تستحق الخطر لان بحوزة زوجها سلاح ناري. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة فنلندية وكانت نحيلة وطويلة أشبه بالأبقار الأفريقية”.

بيك: “مارست الجنس الفموي مع فتاة سورية بعمر 19 عامًا، وقدْ كانت تجربة سعيدة. في المرة الثالثة شعرت بإنها لم تعدّ لطيفة”.

دي بوك: “منحتني فتاة كردية الشرف بإن أكون أول من يزيل غشاء بكارتها. تكرر الجنس معها لخمس مرات”.

كوساك: “مارست الجنس مع فتاة عراقية بعمر 20 عامًا وكانت مليئة بالشعر الأسود. حاولت أكثر من مرة ان أخلصها من غشاء بكارتها ولكنها كانت ترفض بإستمرار”.

شارتي: “مارست الجنس مع فتاة فلسطينية وفتاة سورية، كانت الفتاة الفلسطينية غير سعيدة بشكل لا يصدق، بينما كانت الفتاة السورية سعيدة ومتواضعة جدًا”.

يوهان: “مارست الجنس مع فتاة عراقية وكانت أفضل ليلة بالنسبة لي، فقد كانت تعمل كل شيء بدون أن أطلب منها اي شي. وكذلك، مارست الجنس مع إيرانية متزوجة من طبيب إيراني يعمل في بلدية مارك”.

تايم وارب: “مارست الجنس الشرجي مع فتاة إيرانية عذراء بدون شعر، وكانت مثيرة للدهشة و ترتجف للخشية من إزالة غشاء بكارتها”.

كارل سيراونغ: “مارست الجنس مع فتاة لبنانية وكانتَ قذرة وتحب الإستمناء على الوجه. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة تشيكية وكانت أشبه بالحمار في الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، مارست الجنس مع فتاة تركية وكانت مجنونة في الجنس الشرجي”.

سكاي لنكس: “مارست الجنس مع فتاة بوسنية وقد كانت قرنية إلى حد الجحيم وكانت سيئة جدًا في السرير. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة دنماركية وكانت خاملة جدًا”.

دوغديلان: “مارست الجنس مع فتاة كردية وكانت نظيفة وجميلة حقًا وتعمل بصورة جيدة في السرير. وكذلك، مارست الجنس مع ثلاث فتيات عربيات وشعرت بعدم سعادتهن وكراهيتهن لنا. بالإضافة إلى ذلك، مارست الجنس مع فتاة إيرانية وفتاة زنجية وكانَ لهما رائحة غريبة”.

هومان: “مارست الجنس مع أربع فتيات تركيات وسبع فتيات إيرانيات وسوريتين أثنتين. إستمتعت معهن جميعهن، ولكني أفضل الفتيات السويديات”.

يستريورك: “مارست الجنس مع فتاة لبنانية بعد فتاة أرجنتينية، وكانت جريئة جدًا بشكل يثير الدهشة”.

تونالدين: “مارست الجنس مع ثلاث فتيات عربيات متزوجات، أحداهن كانت بعمر يفوقني بنحو 13 عامًا. وكذلك، مارست الجنس مع فتاة صومالية بعمر 15عامًا، وفتاة إيرانية بعمر 16 عامًا، وفتاة بريطانية بعمر 21 عامًا، وفتاة صينية بعمر 14 عامًا، وفتاة تركية متزوجة كانت عروسةً جديدةً”.

راتاتوسك: “مارست الجنس مع فتاة لبنانية بعمر 22 عامًا، وفتاة إيرانية بعمر 25 عامًا، وفتاة يابانية بعمر 30 عامًا، وفتاة روسية بعمر 28 عامًا، وفتاة برازيلية بعمر 25 عامًا. كانت التجربة جميلة بإستثناء الفتاة البرازيلية لإنها كانت حزينة ومن أسرة فقيرة”.

ماستورشيف: “مارست الجنس مع فتاة فلسطينية وفتاة عراقية وفتاة سورية وفتاة إيرانية. كانَ ذلك في مرحاض المدرسة وأعدها تجربة جميلة جدًا”.

بلافالين: “مارست الجنس مع فتاة هندية، وقد أصابتني بالإحباط الجنسي. أفضل الفتيات الفنلنديات لإمتلاكهن خبرة كبيرة في الجنس”.

رونكستونبوك: “مارست الجنس مع 22 فتاة إيرانية و6 فتيات عراقيات و3 فتيات كرديات وفتاة صومالية وفتاة مصرية. كل شيء جرى على ما يرام بإستثناء الفتاة الصومالية فقد كانت جميلة ولكنها كانت مليئة بالشعر”.

دانيال نينو: “مارست الجنس مع فتاة تونسية وآخرى سعودية كانت تدرس في الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، مارست الجنس الفموي مع ثلاث فتيات سوريات”.

بتارد: “حاولت إصطياد فتاة شيشانية، وعندما أقتربت من الفخ وبختني وبصقت في وجهي ثم غادرت المكان. كانت تجربة فاشلة جدًا لن أنساها طيلة حياتي. بعد ذلك، تمكنت من ممارسة الجنس الشرجي مع فتاة عراقية ولكنها كانت تصرخ كما لو كانت تموت وكان شعرها طويل يصل إلى فخذيها. وبالإضافة إلى ذلك، مارست الجنس مع فتاة المانية وكانت قرنية جدًا”.