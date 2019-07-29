الحلبوسي يترأس وفدا رفيعا إلى الكويت لتفعيل مشاريع مؤتمر المانحين

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأحد، أمير الكويت إلى تشكيل لجان مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق

من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي والبدء بتنفيذها.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان اطلعت عليه (المدى) بأن “الحلبوسي والوفد المرافق له، التقى الأحد، سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين”. وأضاف البيان: “في مستهلِّ اللقاء نقل تحيات رئيسي الجمهورية والوزراء وممثلي الشعب إلى دولة الكويت حكومةً وشعبا”، مبدياً “حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة”. وثمَّن الحلبوسي “مواقف الكويت وسمو الأمير الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين”، مؤكداً “ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار التي تدعم الحكومة العراقية لتلبية حاجات المواطن”.

وتابع: “نحن جئنا إلى دولة الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة”، داعيا إلى “تشكيل لجان مشتركة لدراستها والبدء بتنفيذها”. كما قدَّم الأمين العام لمجلس الوزراء والمحافظون عرضاً للمشاريع التي تحتاجها المحافظات، منها ما يتعلق بالخدمات والبنى التحتية، ولا سيما المدن المحررة من تنظيم داعش.

من جانبه قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال اللقاء “إننا مستعدون دائما لمساعدة العراق والوقوف معه، وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما ستسعى إلى حثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها”، متمنياً “للعراق حكومة وشعبا المزيد من الاستقرار والتقدم”.

في سياق آخر قال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، التقى رئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، وتشكيل لجانٍ مشتركةٍ لتنفيذ المشاريع”. ونقل المكتب عن الحلبوسي قوله، إن “العلاقة بين العراق والكويت تتقدم بخطى سريعة وبشكل إيجابي، وإننا جئنا إلى الكويت لنؤكد أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين الشقيقين الجارين، ورغبتنا الكبيرة للتقدم بخطوات عملية تنفيذ المشاريع وفق ما تم رصده من أموال في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، وتشكيل لجان مشتركة بين صندوق التنمية الكويتي وصندوق الإعمار في العراق”. أمس السبت، وصل رئيس مجلس النواب العراقي إلى الكويت في زيارة رسمية يرافقه وفد يضم عددا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين. وزيارة الحلبوسي إلى الكويت هي الثانية له منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث سبق له أن زار الكويت في أيلول الماضي.