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الخنجر يقدم مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء

كشف تحالف المحور، اليوم الأحد، عن تقديم زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وبحسب الاتفاق السياسي فان حقيبة التربية من حصة تحالف الخنجر، إلا ان الخلافات حالت دون تسمية مرشح لها.
وقال القيادي في التحالف كامل الدليمي، ان “هناك ثلاثة اسماء قدمت الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من قبل زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، ولغاية اللحظة لا يوجد اي تنازل بشكل رسمي او معلن من قبل الخنجر بهذه الحقيبة الى جهات سياسية اخرى او رئيس الوزراء”.
وبين الدليمي ان “المرشحين، الذين قدموا الى عبدالمهدي جميعهم (نساء)، وكلهن من محافظة نينوى، وهن من الكوادر التدريسية والتربوية”، مؤكدا ان “لعبدالمهدي حرية الاختيار من تلك المرشحات”.

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