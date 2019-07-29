السليمانية تطلق تقنية الولادة من دون آلام

اعلنت مديرية الصحة في مدينة السليمانية عن اطلاق تقنية جديدة للولادة في المدينة تعتبر الاولى من نوعها في الاقليم والعراق.

وقال الدكتور صباح هورامي مدير عام صحة السليمانية، في تصريح متلفز إن مستشفى الولادة في مدينة السليمانية اطلقت تقنية الولادة دون آلام، مبينا ان التقنية العالمية هذه تعتبر الاولى من نوعها على صعيد الاقليم والعراق.

واضاف ان التقنية تم تجربتها بنجاح في قسم مستشفى الولادة في المدينة، لافتا الى ان التقنية تعتمد على استخدام غاز (الانتنونوكس) والذي ليس له اية اضرار جانبة على الام او المولود.