العراق والكويت يبحثان إقامة مشاريع استراتيجية بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء وبحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إلى “تطلع العراق إلى إقامة مشاريع استراتيجية بين البلدين، وأن تتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة ستُشكل قاعدة لتشغيل العمال والقضاء على البَطالة”.

كما عبَّر عن “حرص العراق على استقرار المنطقة وخفض التوتر وتجنب الصراعات فيها، مؤكدا أن استقرار المنطقة ينعكس على تطور العملية الاقتصادية والتكامل بين دول الجوار العربي والإقليمي”.

من جهته أكد ناصر صباح الأحمد “حرص الكويت على استقرار العراق على أنه جزء من استقرار الكويت والمنطقة، وأن العلاقات التي تربط بلاده مع العراق ليس كدولة جوار بل أخوة وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أن الثقة بين الشعبين الشقيقين ستدفع علاقات البلدين نحو علاقة تكاملية في كل المجالات”.