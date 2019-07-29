العراق يعلن انتاج 4.75 مليون طن من القمح في موسم 2019

قال بيان من وزارة الزراعة العراقية يوم الأحد إن العراق أنتج 4.75 مليون طن من القمح في موسم 2019.
بدأ العراق، وهو مستورد شرق أوسطي رئيسي للحبوب، شراء القمح المحلي في 15 أبريل نيسان.
قال بيان من وزارة الزراعة العراقية يوم الأحد إن العراق أنتج 4.75 مليون طن من القمح في موسم 2019.
بدأ العراق، وهو مستورد شرق أوسطي رئيسي للحبوب، شراء القمح المحلي في 15 أبريل نيسان.
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