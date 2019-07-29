الفتح: سندعم القضاء برفع الحصانة عن النواب الفاسدين

أكد تحالف الفتح، الاثنين، دعمه لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتهمين بقضايا الفساد، فيما بين مجلس النواب لم يستلم إي أوامر قبض أو وثائق تخص النواب الفاسدين.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح إن “مجلس القضاء الأعلى لم يسلم مجلس النواب إي قضية تخص تورط أعضاء المجلس بتهم الفساد وسرقة المال العام”، لافتا إلى إن “البرلمان سيدعم جميع إجراءات القضاء بشكل قانوني لمتابعة قضايا الفساد”.

وأضاف أن “تحالف الفتح سيدعم مجلس القضاء برفع الحصانة عن النواب المتورطين بقضايا الفساد ولن يجامل احد على حساب الصالح العام”، مبينا أن “رفع الحصانة ستحصل للحفاظ على المال العام وليس للاستهداف السياسي والحزبي”.

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

وأكدت اللجنة القانونية النيابية، أول أمس السبت، مضي مجلس النواب في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراء قانونيا ودستوريا.