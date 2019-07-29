القبض على عناصر بداعش وضبط صواريخ في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، القاء القبض على عناصر بتنظيم داعش، فضلا عن ضبط صواريخ، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الداخلية سعد معن ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على اوامر قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقى القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى (الامنية) والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل”.

واضاف انه “تم ضبط عجلة صالون تعود ملكيتها لأحد عناصر داعش، فضلا عن ثلاثة صورايخ (بازوگا) ضد الدروع مدفونة في قطعة ارض لاحد عناصر داعش”، موضحا انه “تم القبض عليهم وضبط العجلة مع الصواريخ في مناطق واحياء النهضة والاربجية والزهراء، في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.