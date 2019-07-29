اللهم نعم شماتة وبالفم المليان

راضي المترفي

يقول المثل :

اشياكل العنز يطلعه الدباغ

ليس بحاجة لقصة المثل والدباغ بيا محلة والعنز من يا محصار اشتروه مايهمني هو اشلون تحول ترامب الى دباغ – وعليكم معرفة العنوز – واشلون راح يغير رئيس مجلس النواب لقبه من حلبوسه الى حلجيسه واشلون راح ابو سريوه يصير من مختار الى محتار العصر والمغرب وصالح المطلك لو يدري يعلسهن عليهم الدباغ عفوا اقصد ترامب كان لاخمط فلوس النازحين والمهجرين ولا ظمهن ببنوك ترامب المهم هي الجلود هواي واكو مثل اخف من شغلة العنوز يقول ( يكد ابو كلاش وياكل ابو جزمه ) ولو هنا المثل ما مطابق ميه بالميه لان ابن الكلاش عذرا ابو الكلاش ما كد ولا تعب بيهن وانما خمطهن بالف طريقة وطريقة من اموال يتامى المرحوم العراق وبالمقابل ابو جزمه من اخذ اليسمونه كدهم عنده سبب معقول حتى اذا كدروا يطالبون ويرحون وياه للفراضه راح يكول للفريضه ذوله ( صبيانه ) وكانوا صايعين بين الدول ناس تشتغل بالمطاعم وناس بالفنادق وناس بكور الفافون وناس بالتزوير وناس قجقجيه وناس بغير شغلات عيب نكولها ام العيب ما اقصد اليبيعون فجل وبصل وكراث لا لايروح بالكم على شغلات الناس الفقره ولمهم وتفاهم وياهم وشغلهم ودفعلهم حسابهم ومن شافهم مو ثقة ولاعدهم امان بس راقبهم وين يضموهن وغلس سوه روحه ما يدري لما كمل البوك قصدي الحساب وصار ما ينسكت عليه كفهن مثل ما يكف ابو اللكو الجتريه وطلع قامته واليحجي يكص لسانه ولحد هاي اللحظه الكلشان محد فك حلكه لكن ايران صار وضعه كلش مو مريح واكيد مو مقهوره على الكلشان واهلها وهمه وفلوسهم يطبهم الف مرض لكن قهرها وقلقها جاي من شغله مو على بال المعلوسين اثران قلقه لان ابو جزمه الخمط الخمطوه الكلشان صار جيبه عامر ومليارات هواي ومامحتاج لاعونه ولادين لامن الخليج ولا من غيره ويكدر يحارب ايران بمكان الشهر عشره طبعا اذا بس مليارات مختار العصر والمغرب فوك الـ 80 هو وحمودي اشلون مايترهى ويحارب ايران وغيرها . بقى سؤال من هو الرابح الحقيقي بشغلة مصادرة مليارات الحرامية ؟ اظن ان الرابح الوحيد هو الشعب العراقي والربح مضاعف والتوضيح كالاتي :

1- اولا احتركت قلوبهم مثل ماحركو كلوبنا

2- ثانيا فضيحتهم راح تصير بكلاكل

3- اغلبهم اذا مو كلهم راح يصير بيهم ضغط وسكر وجلطات ويجوز بعد تنتهي علاقتهم بالخمط والكراسي

4- شماتة العراقيين بيهم ترضي الله ورسوله والاملايكه راح يركصولها بجفيه

5- ولا واحد من الكلشان عفوا قبل الكلشان اهل يكدر يفك حلكه ويطالب لان شيكول فلوس العراق يكولوله انت بايكها يكول فلوسه يكولوله امنينلك ؟

وفوك كل هذا راح ننصب الهم منابر وساحات شماته ونشعل ابو طاهرهم ونبارك لترامب مصادرتهن والف عافيه ببطنه