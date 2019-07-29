امين منظمة بدر يستقبل معاون امين التيار البدري المنشق عن بدر

بغداد/ اخبار/ منظمة بدر

استقبل الحاج هادي فرحان العامري الامين العام لمنظمة بدر احد ابرز خصومه معاون الامين العام للتيار البدري الوطني المنشق عن منظمة بدر وذلك صباح امس الاول الاحد 28 تموز في مقر المنظمة ببغداد العاصمة.

جاء اللقاء ضمن مساع حثيثة بذلتها منظمة بدر من اجل حلحلة الازمة القائمة بينها وبين حوالي ثمانية الاف من منتسبي بدر ممن لم يدمجوا سهوا وخطأ بقانون بريمر اسوة برفاقهم البدريين الذين أدمجوا.

هادي العامري وجه اللائمة الى رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي وحيدر العبادي والحالي عادل عبد المهدي كما انه اعترف بأخطاء ارتكبتها المنظمة تجاه الكثير من منتسبي بدر على مدى 15عاما ووعد ببذل الجهد لتعويضهم بالمقدار المتيسر.

السيد علي عبد الكاظم الرجل القيادي الثاني في التيار البدري الوطني المنشق عن منظمة بدر أكد للعامري ان تياره لم يتقصد المنظمة بسوء لانه تيار وطني مدني نهضت به آلاف النخب والطاقات العراقية في عموم البلاد وانه يسعى للاصلاح في كل مفاصل العراق والدولة العراقية.