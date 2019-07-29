بالفيديو…”الكاتدرائية المخفية”.. مغامرة تاريخية لعالم جديد تحت الأرض

إذا كنت من محبي المغامرات وفي نفس الوقت محب للتاريخ فأنت مدعو للقيام بجولة داخل الكاتدرائية المخفية، إنها كاتدرائية مُقامة داخل أحد المناجم التاريخية القديمة، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن المنجم كان يُستخدم في القرن الخامس الميلادي لاستخراج الملح.

وتابع التقرير أن العمل ظل جاريا في المنجم، وفي عام 1932 قام العاملون بحفر مكان جديد وصغير ليكون كاتدرائية ليصلوا بها يوميا قبل بدء عمليات الحفر، ومع الوقت توسع المكان، وفي عام 1953 أصبحت كنيسة كبيرة مخصصة للقديس “شفيع المناجم”.

وبحسب التقرير أن المكان بات مازاراً سياحياً الآن، ومسموح لأي أحد أن يأتي للصلاة، كما توجد به خدمة كاملة لمن يريد الحضور كل يوم أحد، في رحلة عبر التاريخ.