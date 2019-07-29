Posted on by

بعثة الحج تنتهي من تفويج اكثر من 24 الف حاج برا

أعلنت بعثة الحج العراقية الانتهاء من تفويج جميع حجاج البر إلى مكة بالسعودية عبر منفذ عرعر الحدودي بعد 13 يوماً من عملية التفويج.
وذكر المتحدث باسم البعثة، حسن فهد الكناني، ان “البعثة استكملت، اليوم، عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم (24247) الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر 1044 حافلة حديثة ومكيفة”.
وأضاف ان “منفذ عرعر الحدودي سيتم إغلاقه اليوم على ان يفتتح مجددا قبل 48 ساعة من بدء التفويج العكسي للحجاج بعد أدائهم مناسك حج”.
واكد الكناني أن “البعثة نجحت بتفويج الحجاج وعدم تسجيل أية حوادث مؤسفة أو معوقات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close