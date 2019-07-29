بعثة الحج تنتهي من تفويج اكثر من 24 الف حاج برا

أعلنت بعثة الحج العراقية الانتهاء من تفويج جميع حجاج البر إلى مكة بالسعودية عبر منفذ عرعر الحدودي بعد 13 يوماً من عملية التفويج.

وذكر المتحدث باسم البعثة، حسن فهد الكناني، ان “البعثة استكملت، اليوم، عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم (24247) الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر 1044 حافلة حديثة ومكيفة”.

وأضاف ان “منفذ عرعر الحدودي سيتم إغلاقه اليوم على ان يفتتح مجددا قبل 48 ساعة من بدء التفويج العكسي للحجاج بعد أدائهم مناسك حج”.

واكد الكناني أن “البعثة نجحت بتفويج الحجاج وعدم تسجيل أية حوادث مؤسفة أو معوقات”.