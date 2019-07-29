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بغداد وكوردستان تبحثان تشكيل قوة مشتركة تنتشر من الموصل الى خانقين

اكد جبار الياور الامين العام لوزارة البيشمركة في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن الاتفاق مع وزارة الدفاع الاتحادية حول 8 فقرات.
واوضح الياور ان اجتماع الوزارتين في 28 حزيران المنصرم، تناول 8 فقرات بضمنها تشكيل قوة مشتركة في مناطق خارج ادارة اقليم كوردستان لضمان الامان والاستقرار فيها، وتمتد من الموصل وصولا الى خانقين، موضحا، ان وفدا رفيعا من وزارة الدفاع الاتحادية كان مقررا له زيارة اربيل للمدة 10 ـ 15 من الشهر الجاري، ومازلنا بانتظار وصوله لاتمام المباحثات.
واضاف ان الاجتماع السابق بين الجانبين، بحث تشكيل مركز للتنسيق لدحر فلول داعش في مناطق نينوى وديالى وكركوك، مؤكدا ان العمل مستمر للوصول الى آلية تنفيذ الفقرات التي تم الاتفاق عليها سابقا.

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