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رسالة من الخدمات النيابية لوزير الاتصالات بشأن البنى التحتية وتطويرها

وجهت لجنة الخدمات والاعمار، اليوم الاثنين، رسالة الى وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بشأن البنى التحتية وتطويرها.

وقالت عضوة اللجنة هدى سجاد، ان “وزير الاتصالات نعيم الربيعي يسير على بعض الخطى، التي هي اصلاً غير مجدية، وخصوصا فيما يخص بتخفيض اجور الانترنيت، فهذا الشيء لم ينعكس على المواطن، او حتى نوع الخدمة وسرعتها”.

وشددت سجاد ، بالقول “على وزير الاتصالات نعيم الربيعي ، الاهتمام بالبنى التحتية وتطويرها، خصوصا بعد تطور تكنلوجيا المعلومات بشكل كبير”، مردفة ” نحن بحاجة الى بنى تحتية موسعة تتسع لآلاف البيانات والتطبيقات، وهذا الشيء يطور عمل الوزارة، وكذلك يمنع تهريب سعات الأنترنيت الى خارج العراق، كما هناك اموال مخصصة بهذا الشأن”.

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