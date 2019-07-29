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طقس شديد الحرارة لمدة 3 أيام

رجحت هيئة الأنواء الجوية، مرور البلاد بطقس شديد الحرارة حتى مساء الخميس المقبل فيما حددت المناطق المشمولة بموجة الحر الجديدة اعتباراً من اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في جداول توضيحية إن “درجات الحرارة العظمى استقرت يوم الأحد ضمن المعدلات العامة حيث بلغت في بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وواسط 44 مئوية وفي البصرة 47، وفي الديوانية والمثنى والنجف 45 مئوية، و 46 في الناصرية وميسان”، فيما وضعت توقعاتها لبقية المحافظات في الجداول ذاتها.

وأضافت أن “درجات الحرارة سترتفع اليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع الثلاثاء في المنطقة الشمالية وتكون الأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الجنوبية لمدة 3 أيام إضافية.”

وتابعت أن “طقسي الأربعاء والخميس سيكونان مشابهين لطقس الثلاثاء في جميع المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية التي سيتواصل فيها الارتفاع بدرجات الحرارة”.

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