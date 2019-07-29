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عالية نصيف تطالب بتفعيل القضايا المرفوعة على المتورطين بالتهريب وغسيل الأموال والمتواطئين مع شركة انوار الفارس

دعت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية الى تفعيل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد الضباط والمسؤولين المتورطين في أكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال والمتواطئين مع شركة انوار الفارس، داعية الإعلام العراقي الى ان يكون شاهداً على جريمة العصر التي ستطيح بالعديد من رؤوس الفساد .

وقالت في بيان اليوم :” ان هذه القضية المرقمة 3450 في ٢٩/٥/٢٠١٩ التي نقلت من محكمة تحقيق نزاهة بغداد الى نزاهة البصرة تتضمن اكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي في العراق، فمنذ أكثر من عشر سنوات يقوم ناطق الجبوري صاحب شركة انوار الفارس (التي تعد خاسرة في مسجل الشركات) بإدخال البضائع الى العراق دون ان يوجد له ملف في الضرائب، وذلك بالتعاون مع ضباط معروفين في الداخلية والكمارك وغيرها، وطيلة السنوات العشر الماضية تم تحويل أكثر من ستمائة مليون دولار الى العاصمة الأردنية عمان (بنك الإسكان/ فرع ديار غبر) بمعززات وصولات من الشركة (مبيعات العراق) “.

وأضافت نصيف :” ان بإمكان الحكومة والجهات الرقابية ارسال لجنة الى عمان ومراجعة البنك المذكور للتأكد من صحة المعلومات، وسوف يكون رد البنك بأنها اكبر شركة مستوردة للأنابيب والسيراميك في العراق، في حين لايوجد لها أي نشاط وتعتبر خاسرة في مسجل الشركات العراقية “.

وبينت :” ان متابعة حيثيات هذه القضية ستؤدي الى كشف كافة الضباط والمسؤولين الفاسدين وسوف يتساقطون بالتسلسل مثل قطع الدومينو، والقطعة الأخيرة التي ستسقط هي (مسؤول رقابي) شارك في التغطية على هذه القضية وذهب ليفبرك قضايا ضد الأبرياء ” ، داعية الاعلام العراقي الى ” ان يكون شاهدا على جريمة العصر التي تشمل التهريب وغسيل الاموال والتحايل والتهرب الضريبي بالتعاون مع مسؤولين فاسدين “.

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