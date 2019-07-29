فرنسا: إطلاق نار خارج مسجد والعثور على جثة المشتبه به

ووقع الحادث عصر اليوم خارج المسجد. وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق. وقال مركز الشرطة “تم نقل الجريحين إلى المستشفى”. وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست. وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن. وأضاف ريكاب لرويترز أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، ا ف ب)