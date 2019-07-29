فرنسا: إطلاق نار خارج مسجد والعثور على جثة المشتبه به

وقع حادث إطلاق نار أمام مسجد في شمال غرب فرنسا أسفر عن إصابة شخصين. الشرطة أعلنت العثور على المشتبه في إطلاقه النار إثر إقدامه على الانتحار. وفي حين لم تقدم الشرطة تفاصيل أكثر، وتجري دائرة مكافحة الإرهاب تقييما للوضع.
ووقع الحادث عصر اليوم خارج المسجد. وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق. وقال مركز الشرطة “تم نقل الجريحين إلى المستشفى”. وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.
وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست. وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن. وأضاف ريكاب لرويترز أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.
أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، ا ف ب)