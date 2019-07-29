شهدت طائرة للخطوط الجوية العراقية تأخيراً بالاقلاع من تونس الى بغداد بسبب عرقلة بدفع مبلغ مالي مخصص لوقود الطائرة.
وبحسب ركاب الطائرة فان كابتن الرحلة طلب من الركاب جمع مبلغ 3 الاف دولار لتعبئة الوقود.
من جهتها ذكرت السفارة التونسية في بغداد، ان الاشكال تمت تسويته عبر السفارة العراقية بتونس بعد دفع المبلغ المطلوب لتأمين اقلاع الطائرة.
فضيحة من العيار الثقيل لطائرة عراقية بتونس وحل الخلاف بـ3 الاف دولار
شهدت طائرة للخطوط الجوية العراقية تأخيراً بالاقلاع من تونس الى بغداد بسبب عرقلة بدفع مبلغ مالي مخصص لوقود الطائرة.