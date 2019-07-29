ما حقيقة قصف معسكر للحشد الشعبي في ديالى؟

أوضحت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، حقيقة تعرض أحد معسكراتها في محافظة ديالى للقصف من قبل طائرات مجهولة.

وقال القيادي في الهيئة معين الكاظمي : «لا صحة للانباء والأخبار التي تحدث عن قصف معسكر للحشد الشعبي في محافظة ديالى».

وأكد الكاظمي، أن «هذه الأنباء عبارة عن شائعات، روج لها البعض لربما لأهداف معينة لديهم».

ونشرت وسائل إعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الأحد، خبراً عن تعرض معسكر لمقاتلي الحشد الشعبي في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد لقصف من قبل طائرة مجهولة، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً وإصابة آخرين، وفق تلك الوسائل.