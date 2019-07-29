مسؤول اسبق يكشف عن تعقيدات أكثر بانتخابات كركوك بعد تعديل قانون المحافظات

كشف مسؤول اسبق في مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، عن وجود تعقيدات أكثر من السابق بانتخابات كركوك بعد تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ‏غير المنتظمة بإقليم لسنة 2019.

وقال نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق سعد الراوي في بيان، ان” انتخابات كركوك قد تكون اكبر مشكلة من السابق لانه حدد موعد اجراء الانتخابات في المحافظة ولم يحدد ‏اعداد الناخبين الذي هو أساس مشكلة تأجيل الانتخابات لأكثر من 14 عام”.

وأضاف ان” إقرار التعديل الخاص بفقرة ‏كركوك دون ان يكون السجل واضح ومقبول من كل الأطراف وطريقة التصويت موحدة وكذلك طريقة العد ‏والفرز .. الخ. هذه إشكالات يجب حلها وبعد وتَقَبُل المقترحات الأخرى لمعالجتها ومن كل الشركاء ‏والمختصين وحتى المنظمات الدولية والجهات ذات الشأن في المحافظة”.

وتابع الراوي” نحتاج مراجعة شاملة من قبل مجلس النواب وخصوصا اللجنة القانونية وان تعد لورشة ‏خاصة بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وتدعوا كل المعنيين والمختصين ومن لدية اية ملاحظات ‏وبحضور كل شركاء العملية السياسية”، مشيرا الى” وجود إشكالات وتساؤلات أخرى وكثيرة نسمعها ولا اريد ذكرها لان ‏ليس لدي صلاحية الاجابة عن أي تساؤل واعتقد هذا اللقاء وتكراره سيعزز الثقة ويزيد من استكمال ‏التعديلات بطريقة مهنية خصوصا بحضور كل الشركاء والمختصين”. ‏

وزاد إن” اقرت كل هذه التعديلات ولم تعالج هي والنقاط المثارة الأخرى سنجد إشكالات اكثر تعقيد مما ‏حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية 2018م؛ لذا أتمنى الإسراع بأعادة النظر واخذ الامر بكل جدية ‏ليتعاون الجميع لردء الصدع الذي حدث في العملية الانتخابية وإعطاء فرصة لكل الشركاء بان يدلون ‏بدلوهم لاجل إقرار قانون انتخابي يلبي نسبة عالية من طموح العراقيين عموماً ونخبهم خصوصاً”.‏