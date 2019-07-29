من هم الباقون على قيد الحياة من أبناء الملك المؤسس؟

الأمير بندر (أقصى اليسار) والملك عبدالله (وسط) وولي العهد سلطان بن عبدالعزيز في عزاء الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، أمير مكة، في مايو/أيار عام 2007

سلط تقرير الضوء على ابناء الملك عبدالعزيز آل سعود ممن هم على قيد الحياة، وذلك بعد وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ستقام عليه صلاة الجنازة، مساء اليوم الأثنين في الحرم المكي، إذ أعلن الديوان الملكي وفاته يوم الأحد، عن 96 عاما.

وبحسب التقرير الذي نشرته مواقع بريطانية اليوم (29 تموز 2019) فأن الأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو العاشر بين أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الذي أنجب 36 ابنا و27 بنتا.

ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي، وكان ابنه فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، يمثله في هيئة البيعة.

وتزوج الأمير الراحل ثلاث مرات، وأنجب 23 ابنا وبنتا.

فإضافة إلى تولي الأمير فيصل إمارة منطقة الرياض، يشغل أبناء الأمير بندر مناصب هامة في الدولة، من بينهم الأمير خالد بن بندر مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركى بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني السعودي.

وكان الأمير بندر هو أكبر أبناء المؤسس الباقين على قيد الحياة، وبوفاته بقى سبعة فقط من أبناء الملك عبدالعزيز.

وأصبح الأمير متعب، وترتيبه رقم 17، أكبر أبناء المؤسس حاليا. أما الملك الحالي سلمان فهو الخامس والعشرون من حيث الترتيب.

كذلك بقي من أبناء المؤسس الأمراء ممدوح وعبدالإله وأحمد ومشهور.

ومن أبرز أمراء الجيل الأول الباقين وأصغرهم سناً الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي شغل منصب ولي عهد الملك سلمان لفترة وجيزة بين كانون الثاني ونيسان 2015.

وأُعفي الأمير مقرن من منصبه بناء على رغبته، ليخلفه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ويعين محمد بن سلمان وليا لولي العهد. وبعد تنازل محمد بن نايف عن المنصب أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، وبدأت بذلك مرحلة جديدة يبرز فيها أحفاد المؤسس ضمن الدائرة الحاكمة.

ومن بين هذا العدد الكبير من أبناء عبدالعزيز، وصل ستة فقط إلى الحكم، وهم كالتالي:

الملك سعود: 1953 – 1964

الملك فيصل: 1964 – 1975

الملك خالد: 1975 – 1982

الملك فهد: 1982 – 2005

الملك عبدالله: 2005 – 2015

الملك سلمان: 2015 – حتى الآن

ومن بين بنات المؤسس، بقي ستة منهن على قيد الحياة وهن الأميرات الجوهرة الثانية، ولطيفة، ونورة الثانية، ومشاعل، وعبطاء، وطرفة