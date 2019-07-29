نجل طالباني يؤكد على تمتين العلاقات مع ايران

اكد بافال طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني على تمتين العلاقات مع ايران.

جاء ذلك خلال استقباله، في دباشان، اليوم الاحد، القنصل الايراني الجديد في السليمانية، مهدي شوشتري.

وذكر بيان لمكتبه، انه” جرى خلال اللقاء الذي حضره ياسين رش، مسؤول العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والجمهورية الاسلامية في ايران، الاوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، ووجهات النظر حول المسائل السياسية والاقتصادية”.

وهنأ طالباني، القنصل الايراني الجديد في السليمانية، بمناسبة بدء العمل بمهامه، مؤكدا على” تطوير العلاقات وتمتينها بين الجانبين، نحو السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والتي تصب في خدمة المصالح المشتركة بين الجانبين”.