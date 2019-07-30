أمير غير منتخب أفضل من أمير منتخب للتجارة وبيع الأيزيديين.؟

بعد أن تم ( أنتخاب ) و تنصيب أميرنا الجديد ( حازم تحسين ) بك نحن داسني الأيزيديين ( الكورد ) الأصول و الجغرافية والقومية واللغة العريقة في لالش / كوردستان الكبرى من قبل قيادة ( البارتي ) حزبنا الديمقراطي الكوردستاني العراقي الحالي وكوادره وتقديم ( الوعد ) والمساندة الجغرافية و القومية والحزبية والمادية والمعنوية له ولمؤيديه وبعد الآن.؟

يرجى التوقف هنا………….

وعدم تصديق كلامي وتوجيه ( تهمة ) باطلة الى ( البارتي ) في هذا الموضوع أنما كل ما قلت حول هذا الموضوع قبل الآن وبعد الآن ليست سوى ( رأي ) وخيال شخصي وأرجو وأتمنى وفعلآ وأطلب وأقترح على ( قيادة ) البارتي القيام بكل ما أريد بعكسه ستتم ( بيع ) أهل شنكال بأبخص الأثمان ومرة أخرى وبعد الآن من جانب ( أمير ) منتخب تاجر ومتهور ……………

فسمعت وشاهدت وقرأت العديد من التصريحات التجارية الرنانة من جانب ( البعض ) من تجار القومية والدين بين الأيزيديين هنا وهناك وفي منطقة جبل شنكال بالذات معتمدين على كلام ودموع ( التماسيح ) الكاذبة وكما تقال و من جانب ( البعض ) من الأفراد والأفخاذ من العائلة الأميرية ( المتصارعة ) والمعارضة ضد بعضهم البعض ومن أصحاب السوابق التجارية لبيع ( البعض ) من الأفراد والقبائل الأيزيدية الشنكالية …………….

أنظروا وأقرأوا ( الوثائق ) التجارية لهم في مجلة ( لالش ) ذات العدد 15 لعام 2001م و بأرخص الثمن وهو ( 50 ) فلس وطابع بريد عراقي لعام 1964م.؟

دون ( التفكير ) والتعلم من دروس الماضي القريب بأن هولاء ( الأمراء ) التسمية غير صادقون الكلام ودموعهم هذه ليست من أجل الأيزيديين أنما من أجل تجارتهم ومصالحهم وفقط.؟

نعم أيها القراء الكرام وأصحاب الشأن والأختصاص وفي كل مكان وزمان والمحترمون وجميع .

لا أخفي عليكم بأن لقيادتنا ( البارتي ) وكوادره دور بارز في أنتخاب وتنصيب أميرنا الجديد حازم بك وأحترامآ لدور والده الراحل في ( تنظيم ) البارتي ويجب أن تكون للبارتي دور ودعم ومساندة له وبعكسه ستتم ( بيع ) وتقسيم الأيزيديين العراقيين ومجددآ الى عدة أقسام وتسميات قومية تجارية حركية حزبية جديدة وغريبة الشعارات والوعود البراقة الكاذبة وفقط……….

كذلك ويجب التطرق الى ( السبب ) ووجود هذه المعارضة لأنتخاب وتنصيب الأمير ( حازم ) من جانب ( البعض ) من أبناء عمومته قبل الآن وبعد الآن…………..

صدقوا ولالالالالالالالالالالالالا تصدقونني وحتى لو تم ( أنتخاب ) أمير بينهم وبموافقة الجميع.؟

فهناك ( البعض ) من التجار وأصحاب السوابق بين العائلة الأميرية سيعترضون عليه ………

أقر بأنني غير ( مخول ) وغير مسموح لي التحدث بأسمهم حول ( أثارة ) وغربلة التأريخ الماضي لهم وخلق مشاكل بينهم ولكن ومعلوم ولدى القاصي والداني وهو قيام أحدهم …………….بقتل أبن عمه …………..ولأسباب سلطوية ومادية وفقط.؟

منذ ذلك الوقت وهو أكثر من ( 180 ) عام الماضية والأيزيديين تحت ( المطرقة ) وسندانهم التجاري أحدهم ……… يقول ويبيع قومه الأيزيدي تحت تسمية ( الطائفة ) اليزيدية الأموية العدوية العربية السنية الأفكار وووووووووووويستلم المبلغ وينام.؟

يرد عليه أبن عمته ……….. ويقول لالالالالالالالالالالا أن الأيزيديين هم ( داسني ) الكورد الأصالة والجغرافية والقومية والحزب الكوردي والكوردستاني العريق ويستلم المبلغ وينام.؟

بصريح القول والعبارة ودون أية لف ودوران وأن تخلي ( البارتي ) الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفقط ولالالالالالالالالالالا غيرهم.؟

عن الأيزيديين العراقيين وبعد الآن وسمحوا للبعض من ( التجار ) ومختاري القرى في شنكال وقبل ( البعض ) من الأفراد والأفخاذ بين العائلة الأميرية الحالية.؟

أجراء أنتخابات فيما بينهم على أختيار وأنتخاب أمير آخر.؟

ستتم ( السيطرة ) على عائلة وفخذ الأمير الراحل ( حسين ) بك وأبتعادهم عن ( الأمارة ) من قبل عائلة الأمير الراحل جاسم بك.؟

النتيجة هو ( الفوضى ) والتشتت والهروب الجماعي للأيزيديين ومحوهم رويدآ رويدآ.؟

لكن وبأسمي ونيابة عن كل ( بير ) داسني / أيزيدي كوردي الأصالة والقومية واللغة العريقة قلت وأكرر لالالالالالالالالالالا الف كلا لأمير منتخب من أجل ( التجارة ) وبيعنا ومرة أخرى وبأقل من ( 50 ) دينار عراقي الحالي الى ( أعداء ) وخصوم البارتي وقبل الجميع.؟

بير خدر الجيلكي

المانيا في 30.7.2019