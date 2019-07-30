إذا كان الأمر صحيحا فهذا إهدار جديد للمال العام !

بقلم مهدي قاسم

لا أعلم مدى صحة و مصداقية الأخبار المتداولة حاليا في

بعض المواقع و صفحات التواصل الاجتماعي ، و التي تُشير إلى إقدام عادل عبد المهدي على تعيين مستشارين له ، ممن لم يصعدوا في الانتخابات الأخيرة و من ضمنهم النائبة السابقة و الفاشلة هي الأخرى في الانتخابات الأخيرة حنان الفتلاوي ، علما أنني ــ و مثلما أشرتُ إلى

ذلك مرارا ــ لا أثق بأي خبر يكون متداولا على صفحات التواصل الاجتماعي ، لكوني أعتبر بعضا من هذه الأخبار أما ملفقا أو مختلقا لأغراض التسقيط السياسي فحسب ولكن بشكل ساذج ..

إلا إنه بغض النظر عن كون هذا الخبر ، سواء ملفقا كان

أم صحيحا ، ففي كلا حالتين نود أن ننبه عادل عبدالمهدي إلى عدم إقدام على مثل هذا الإجراء التبذيري الرسمي ــ الذي في حالة صحته ــ سيعني مزيدا من إهدار جديد و ظالم طائش عتيد للمال العام طبعا بدون أي معنى أو فائدة ، بل سيعني أثقالا باهظة إدارية و مالية إضافية

على كاهل إدارة الدولة التي هي أصلا مثقلة ـــ بدون هذا ــ بنسبة كبيرة جدا من بطالة مقنّعة و خانقة ، إذ في حالة تعيين هؤلاء المستشارين فإنه يتوجب على الحكومة إيجاد مكاتب وحراس و سائقي سيارات لنقلهم إلى ” مكاتبهم ” ، فضلا عن رواتب و مخصصات كبيرة ، ستأتي عبئا

ماليا جديدا على الميزانية السنوية العامة ، في الوقت الذي ليس من ثمة حاجة أو ضرورة إدارية أو مهنية تقتضي أو تتطلب ، كضرورة قصوى ، مثل هذا الإجراء ، ناهيك عن المصاعب و الأزمات المالية التي تعاني منها خزينة الدولة المثقلة الكاهل بديون مالية طائلة ، فضلا عن الخسائر

الناجمة عن المعارك مع عصابات داعش ..

حقيقة لا أريد أن أبني أراء أخرى في سياق هذا الموضوع

، قد تكون أكثر حدة وعنفوّانا ، لأنني ــ ومثلما ذكرتُ أعلاه ــ لستُ متأكدا من مصداقية هذا الخبر و بالتالي فلا يجوز أن أكوّن أو أبني رأيا ، و بيقين كامل ، عن شيء ربما ليس له أساسا من الصحة ، غير أنني ارتأيت أن أكتب هذه المقالة بنية أن تكون بمثابة تنبيه لعادل

عبد المهدي لكي لا يُقدم على مثل هذا الإجراء ، و إما إذا كان الأمر صحيحا و منتهيا ، فسوف تكون لنا رجعة أخرى و بسياقات و تفاصيل أكثر فضحا و حدة !..

صورة ساخرة عن الفتلاوي ” المستشارة ” في اليوم الأول من

عملها الدؤوب !!: