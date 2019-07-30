اتحاد الرياضة للجميع بالمحافظات الجنوبية يطلق الاسبوع الوطني للفعاليات الشعبية والتفاعلات المجتمعي والرياضية

غزة / الدائرة الإعلامية

يطلق الاتحاد الوطني الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية بالمحافظات الجنوبية الاسبوع الوطني للفعاليات الشعبية والتفاعلات المجتمعي والرياضية، حيث يتضمن أنشطة متعددة ومتنوعة، برامج وفعاليات ومسابقات رياضية وثقافية، زيارات ولقاءات تواصل وتكريم قادة وشخصيات رياضية ووطنية ومؤسسات، حيث يقول أسامة فلفل نحن ندرك في الاتحاد أن اهتمام اللجنة الأولمبية الفلسطينية بالنشاط الرياضي يهدف لتعزيز مفهوم الفكر الأولمبي وتوفير بيئة رياضية سليمة ومحفزة، وتكريس مفاهيم الحركة الأولمبية التي تعتبر وعاء ينصهر فيها إبداعات وتجليات أفراد المجتمع.

وندرك أيضا أن أسبوع الفعاليات الشعبية والتفاعلات المجتمعية والرياضية سوف يشكل انطلاقة حقيقية نحو نشر فكر الثقافة الرياضة وتعزيز قيمتها في نفوس أفراد المجتمع الفلسطيني وتحقيق الترابط والتكامل المجتمعي وتحقيق الوحدة الوطنية والرياضية بما سوف يسهم في بناء مجتمع صحي رياضي معافى وفق رؤية القيادة الرياضية الفلسطينية.

ومن هذه المنطلقات عزز الاتحاد الوطني الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية بالمحافظات الجنوبية من نشاطه والشراكة مع تجمع غزة هاشم الرياضي للمشاركة في حماية بنيان المجتمع والمحافظة على سلامته وانسجاما مع توجهات اللجنة الأولمبية الفلسطينية والمساهمة في تحقيق التطلعات والطموحات وتعزيز الوحدة الرياضية والمجتمعية الجامعة في الوطن وتنفيذ أسبوع الفعاليات.

يتضمن أسبوع الفعاليات ” ثلاثة بطولات رياضية بخماسيات كرة القدم تحمل اسم كلا من المرحوم اللواء جمال كايد قائد قوات الأمن الوطني بقطاع غزة، المرحوم اللواء أحمد القدوة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية سابقا، المرحوم عصام الحويحي الوكيل المساعد بوزارة الشباب والرياضة سابقا، بطولة الألعاب الشعبية تحمل اسم الشهيد القائد ياسر عرفات لقطاع الناشئين والفتيان، حملات مجتمعية تشمل زيارة نزلاء مركز رعاية المسنين بمدينة الزهراء، زيارة أطفال مرضى السرطان بمستشفى عبد العزيز الرنتيسي بغزة، تكريم كوادر وقيادات اللجان الوطنية للرياضة الشعبية بمحافظات الجنوب، زيارات ميدانية للأندية والاتحادات والمراكز والاتحادات الشبابية والتجمعات العمالية، بطولة شاطئية بكرة القدم للساحات الشعبية تحمل اسم بطولة غزة هاشم الشاطئية لكرة القدم الاولي .”

ومن المقرر أن تنطلق باكورة الفعاليات ببطولة المرحوم القائد الكبير اللواء جمال كايد الكروية للمؤسسات والشركات مطلع الشهر القادم وقد أكد أسامة فلفل أن شهر أغسطس شهر الرياضة الشعبية بمحافظات الجنوب.

وفي سياق متصل أشار م. إيهاب أبو الخير أن كافة الترتيبات تسير بشكل مهني ونسعى لتسويق كافة هذه المناشط وتوفير كل أدوات الرعاية اللازمة من خلال منظومة العلاقات وبمساهمات من مجلس إدارة الاتحاد الذي سبق وأن نفذ مشاريع حيوية على مدار المرحلة المنصرمة.

وكذلك عبر حسن صلاح عن سعادة المجلس بالعودة وبقوة لميدان العطاء وتعزيز التفاعلات الشعبية والمجتمعية والرياضية خلال المرحلة المقبلة، معبرا عن شكره الخاص لكل من يقف ويساند الاتحاد وتجمع غزة هاشم الرياضي.

واختتم محمد أبو عيطة رئيس اللجنة الفنية قائلا نحن لدينا مبادرات نوعية بمجالات مختلفة ونسعى من أجل توظيف واستثمار الظروف لتحقيق النجاح، وأضاف نحن على الدوام في جاهزية لتنفيذ المهام المناطه وبمهنية وبدقة عالية الجودة.