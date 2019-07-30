اتفاق عراقي – ايراني لتوحيد النظام القانوني بسوق رأس المال

اعلن رئيس منظمة البورصة الايرانية شابور محمدي ابرام مذكرة تعاون مع العراق، من اهم اهدافها انشاء صناديق استثمارية مشتركة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في طهران اليوم الاثنين، بين رئيس منظمة البورصة الايرانية ورئيس هيئة الاوراق المالية العراقية علاء عبدالحسين الساعدي.

وتشمل المذكرة ايضا، انشاء فرع لبورصة السلع الايرانية في العراق وايجاد ارضية تصدير واستيراد السلع عبر هذه البورصة، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بسوق رأس المال.

وبيّن محمدي أن توحيد النظام القانوني لسوق رأس المال الايراني والعراقي من بنود المذكرة التي ستتابع من قبل لجنة مشتركة.

من جانبه أوضح علاء عبدالحسين الساعدي رئيس هيئة الاوراق المالية العراقي، أن ومع ابرام الاتفاقية فان تبادل المعلومات والخبرات مع ايران، سيجرى بشكل تخصصي ومتقدم.

واضاف أن الهيئة تسعى لكسب تجارب ايران بمجال اعمال بورصة الاوراق المالية.

من جهته ثانية عد السفير العراقي سعد جواد قنديل الذي حضر مراسم التوقيع اليوم، المذكرة “خطوة كبيرة” باتجاه تعاون البلدين، وستسهم بالتعامل الاقتصادي الثنائي.