اطلاق النار على عاشقين اثناء موعد غرامي في كركوك بعد ان شاهدهما والد الفتاة

اكدت شرطة كركوك، الاثنين، اقدام رجل على اطلاق النار على شاب بعد مشاهدته مع ابنته فوق سطح منزله بموعد غرامي، مما اسفر عن مقتل الشاب وجرح الفتاة بصورة بليغة.

وقال المتحدث بإسم الشرطة “افراسياو كامل” يوم (29 تموز2019)، ان “العاشقين كانا في موعد غرامي بسطح منزل الفتاة بمنطقة (حي الواسطي) بمدينة كركوك، عندما اقدم والد الفتاة على اطلاق النار عليهم”.

واضاف، ان “الحادث اسفر عن مقتل الشاب على الفور، اما الفتاة فقد اقدمت بسبب الخوف على القاء نفسها من سطح المنزل، مما تسبب بإصابتها بجروح بليغة”.

واوضح، انه “تم نقل جثة الشاب الى الطب العدلي ولازالت التحقيقات مستمرة في الحادث”.