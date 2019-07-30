الاتحاد الوطني يوجه طلباً لأربيل بشأن العلاقة مع بغداد

انتهى قبل قليل اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واعلن المتحدث باسم الحزب لطيف الشيخ عمر للصحفيين ان “الاجتماع ناقش الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق”.

وبشأن مؤتمر الاتحاد الوطني، اوضح الشيخ عمر ان المكتب السياسي اكد على عقد المؤتمر قبل نهاية العام الحالي 2019، مشددا على ان المؤتمر سيكون مؤتمرا “اتحادياً”.

وبين انه لم يتم تحديد يوم عقد المؤتمر، مستدركا انه جرى الحديث على ضرورة انتهاء المؤتمر قبل نهاية العام الحالي، حسب قوله.

واضاف شيخ عمر ان الهدف من عقد المؤتمر هو من اجل مهمتين، الاولى مراجعة السياسات وصياغة السياسة والنظام الداخلي والبرنامج الجديد، والثاني هو انتخاب القيادة.

وبشأن تطبيع الاوضاع في كركوك وانتخاب محافظها، اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني ان الاجتماع شهد الحديث عن كركوك، وتم اتخاذ القرارات بشأنها، من دون ان يوضح تلك القرارات.‎

واشار الى ان الاتحاد الوطني يرغب ان تكون لحكومة اقليم كوردستان علاقات صحيحة مع الحكومة الاتحادية، مشددا على ان الاتحاد الوطني سيقوم بما هو ضروري لتمتين تلك العلاقات، حسب قوله.