الحج الذكي.. تسهيلات لضيوف الرحمن في ظل التطور الرقمي

*منى شلبي

Media.monachalabi@gmail.com

لاشك أن التطور الرقمي أثر وغير الكثير في نمط حياتنا اليومية وأصبح جزء لا يتجزء منها، بل ألزمنا على ضرورة استخدامه لنتأقلم مع واقع حياة جديدة ، فنحن نتحدث الآن عن زمن إلكتروني وعن جيل فلنسمه الجيل الإلكتروني، ومن مظاهر هذا التأثير ما لمسناه في تطبيق عملي للكثير من البرامج الذكية التي يتم استخدامها خدمة لموسم الحج ، فلم يعد أداء مناسك الحج بالتعقيد والصعوبة التي كان عليها منذ عقود مضت قبل ثورة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، بل يتم الآن استخدام شتى التطبيقات التي تساهم بشكل كبير في مساعدة الحجاج وإرشادهم كي يتمكنوا من أداء نسكهم على أحسن حال.

*خدمة للحجاج..تطبيقات تقنية تؤمنها إدارة الحج*

سعيا منها على خدمة الحجاج ونجاح موسم الحج تقوم إدارة الحج في المملكة العربية السعودية بمسايرة آخر التطورات الحاصلة في تكنولوجيا البرمجيات والإلكترونيات، كي تسهل على حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الخامس في الإسلام أداءً صحيحا وسليما وفي ظروف جيدة، حيث مكنت الحجاج من استخدام أيقونة خاصة بالتطبيقات التقنية التي تؤمن لضيوف الرحمن خدمات سريعة سواء في القطاع الصحي أووسائل المواصلات أوالخدمات العامة،عبر أجهزة الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد” android” إيوس ” ios”.

*مجموعة تطبيقات دون انترنت ترافق الحاج منذ وصوله إلى مغادرته الديار المقدسة*

لقد خصصت إدارة الحج مجموعة من التطبيقات المهمة التي يتم تنزيلها عبر برامج خاصة بموسم الحج لا تحتاج إلى الاتصال بشبكة النت تضم على سبيل المثال:

1- تطبيق المقصد: وهو تطبيق يساعد زوار مكة المكرمة على تحديد مواقعهم داخل أروقة المسجد الحرام ويمكنهم من معرفة الأمكنة المراد زيارتها.

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2- تطبيق مناسكنا: تطبيق يمكن الحاج من تحديد الأماكن المهمة من أقصر طريق ممكن إلى موقعه الحالي: كالمساجد والمطاعم ومراكز التسوق.

3- أما ” تطبيق تروية ” فيقدم للحجاج معلومات عن خدمات المياه في المشاعر المقدسة، ونقاط توزيع مياه زمزم مع إمكانية تقديم البلاغات عن مشاكل المياه، بسبع لغات.

كما اهتمت إدارة الحج بتهيئة ظروف صحية مناسبة خصوصا مع احتمال تعرض الحجاج إلى عوارض صحية بسبب درجات الحرارة المرتفعة وإصابة نسبة منهم بأمراض مزمنة ومشاكل صحية خاصة كبار السن منهم فخصصت لذلك ” تطبيق صحة ” وهو مجموعة استشارات طبية من أطباء معتمدين، يقدمون شرحا للحالة بالصوت والصورة مع التقييم النهائي للطبيب، إضافة إلى ” تطبيق أسعفني ” وهو مخصص للإبلاغ عن الحالات الصحية الطارئة ،وتحديد الموقع بدقة عالية، فضلاً عن دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

*توعية الحجاج باستخدام برنامج الحج الذكي عبر دورات تثقيفية.. ضرورة لحج أفضل*

علينا أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا وهي أن الحج الذكي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بتعاون بين إدارة الحج في المملكة العربية السعودية وبين الدول العربية والإسلامية، من حيث تثقيف وتوعية حجاجها على كيفية استخدام الأجهزة الذكية قبل ذهابهم إلى الديار المقدسة، حتى يتسنى لهم مواكبة التطور الحاصل في هذا الجانب، و هذا يتطلب تخصيص دورات مكثفة مدعمة بأجهزة ذكية ومتطورة تحتوي على تطبيقات شبيهة إلى حد ما بتلك التي سيجدونها أثناء تواجدهم لأداء مناسك الحج.

كما نؤكد على ضرورة اهتمام بعثة الحج لكل بلد بوضع استراتيجيات تتناسب مع الحج الذكي الذي بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيقه في إطار برنامجها السنوي لتحسين خدمة الحجيج وتنظيم موسم الحج من أجل إنجاحه وعودة الحجاج إلى ديارهم وهم سعداء راضون.

*اعلامية وكاتبة جزائرية.

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