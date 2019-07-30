العراق منشأ وممر للاتجار بالبشر .. الاستغلال الجنسي للنساء في الصدارة

اوضحت اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر(تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية) ، اليوم الثلاثاء ، ان العراق ونظراً لحرية السفر والتنقل بعد عام 2003 ، اصبح منشأ وممر للاتجار بالبشر على المستوى الداخلي والخارجي ، فيما اشارت الى ان التسول يعد حالة للاتجار بالبشر في حال كانت هناك مجموعة تدير هذه العملية.

وقال عضو اللجنة كامل امين ان “العراق قد اصبح بعد عام 2003 ونظراً لحرية السفر والتنقل منشأ وممر للاتجار بالبشر على المستوى الداخلي والخارجي خصوصاً فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء”، لافتاً الى ان “الجهات المعنية اتخذت خطوات كبيرة بهذا الصدد ومن اهمها تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الخاصة بهذا الشأن لكي يتم معاقبة المجرمين وكذلك رعاية الضحايا عبر توفير الملاذ الآمن لاستقبالهم وهذا ما تم توفيره من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الامم المتحدة”.

واوضح امين، ان “التسول يعد كحالة اتجار بالبشر في حال كانت هناك مجموعة تدير هذه العملية وهي من تقوم بتوزيع المتسولين وكذلك تتتولى مسؤولية استحصال الاموال منهم واسكانهم ومتابعة امورهم عندها تعد كجريمة اتجار بالبشر وهذا الامر يعد العراق السباق فيه وتمت الاشادة الدولية بهذا القرار ” ، مبيناً بانه ” في حال كانت هناك عائلة فقيرة ودفعت باحد افرادها الى التسول عندها لا تكون جريمة اتجار بالبشر وتلك المسألة لا تعد ضمن مسؤولية اللجنة المركزية للاتجار بالبشر”.

ويقصد بالاتجار بالبشر، تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .