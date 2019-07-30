المرور العامة : الاشارات الضوئية ليست ضمن مسؤولياتنا ولا تنفع في كل الاوقات

أكدت مديرية المرور العامة في العاصمة بغداد ، اليوم الثلاثاء ، ان ملف اشارات المرور الضوئية لا يقع ضمن مسؤولياتها بل يقع ضمن مسؤولية امانة بغداد في العاصمة ومجلس المحافظة في المحافظات الاخرى، فيما اشارت الى ان الاشارات الضوئية لا تنفع في كل الاوقات نظراً لتغير اتجاهات الزخم في الشوارع وبالتالي فان الاعتماد على رجل المرور يكون هو المقدم نظراً لكونه يتفاعل مع طبيعة الزخم الحاصل خصوصاً عند بدأ ونهاية الدوام الرسمي للموظفين والطلبة.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد عمار وليد ان “ملف اشارات المرور الضوئية لا يقع ضمن مسؤولية مديرية المرور بل يقطع ضمن مسؤولية امانة بغداد ومجلس المحافظة في المحافظات الاخرى”، مبيناً بان “مديرية المرور العامة لديها تنسيق مستمر بهذا الصدد وهي تسعى لتطوير الاشارات المرورية وربطها مع كاميرات المراقبة لكي تكون اشارات تفاعلية متطورة توقت بحسب الاوضاع في الشارع”.

واوضح وليد، ان “الاشارات الضوئية لا تنفع في كل الاوقات نظراً لتغير اتجاهات الزخم في الشوارع وبالتالي فان الاعتماد على رجل المرور يكون هو المقدم نظراً لكونه يتفاعل مع طبيعة الزخم الحاصل خصوصاً عند بدأ ونهاية الدوام الرسمي للموظفين والطلبة”، لافتاً الى ان “بعض التقاطعات التي لا تشهد زخماً كبيراً تم اعتماد الاشارة الضوئية فيها مع استعداد رجال المرور لتنظيم السير فيها في حال وجود أي خلل في سير المركبات في تلك التقاطعات”.

وكان مجلس محافظة بغداد قد أكد، في الثالث نت يوليو / تموز الجاري ، أن الإشارات المرورية في العاصمة وعموم المحافظات الأخرى تعمل بنظام قديم جداً وهو نظام التوقيت لكل «سايد» من الشارع بغض النظر عن عدد العجلات المتواجدة فيها مما قد يزيد نسبة الزحامات في عموم الشوارع، فيما دعت الحكومة المركزية إلى تبني مشروع بناء نظام إشارات متطور وكذلك بناء طرق وجسور جديدة لتقليل نسبة الزحام الشديدة التي تشهدها بغداد.