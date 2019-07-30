الهولندي يورغن ستريبل يثني على أداء فخر أبوظبي خلال معسكر التدريب في هولندا

أبوظبي، 30 يوليو 2019- أشاد مدرب الجزيرة يورغن ستريبل بالروح الرياضية والمعنويات العالية التي يتمتع بها فريقه خلال فترة إقامة معسكرهم التدريبي الصيفي بهولندا، والذي يأتي ضمن برنامج استعداداتهم لتقديم موسم استثنائي وحصد المزيد من الألقاب والبطولات في جعبة فخر أبوظبي.

ويخوض لاعبو الفريق الأول وشباب أكاديمية الجزيرة مباريات تدريبية على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، لاختبار قدراتهم البدنية وصقل مهاراتهم الكروية والتَّمَركُز الصّحيح في خطّوطهم بحسب رُؤية المُدرّب، قبل انطلاقة الموسم الجديد 2019 – 2020.

وحرص يورغن ستريبل على متابعة أداء كل لاعب من أعضاء الفريق، وتقيم أدائهم على أرض الملعب، ومعرفة أهم نقاط القوة والعمل على تحسين نقاط الضعف لديهم. وشارك اللاعبان المنضمان حديثًا إلى صفوف الفريق، بالمعسكر التدريبي وهم المهاجم البرازيلي كينو، ولاعب خط الوسط المحترف سلطان الغافري. كما والتحق أيضًا ثمانية لاعبين من أساسيّ صفوف المنتخب الإماراتي ومنهم الكابتن والحارس الدولي علي خصيف، والهداف الإماراتي النجم علي مبخوت، وصانع الألعاب وحامل الكرة الذهبية للموسم الفائت خلفان مبارك، وذلك بعد اختتام تدريباتهم التي يخوضها أعضاء الأبيض الإماراتي في النمسا.

وبهذه المناسبة صرح يورغن ستريبل، مدرب نادي الجزيرة: “الانطباعات الأولية بالنسبة للاعبين مسألة مهمة، ولقد كانت تلك الانطباعات مثالية، فبدا ذلك واضحًا خلال تدريباتهم وحرصهم على العمل بجد، ومساعدة بعضهم البعض داخل المستطيل الأخضر وخارجه”.

وأضاف: “يشكل المعسكر التدريبي فرصة بغاية الأهمية للاعبين خاصة أنها تأتي بعد عطلة طويلة، فلابد من استعادة لياقتهم البدنية ونشاطهم وتطوير مهاراتهم التكتيكية. نطمح لتقديم كرة قدم جميلة في الموسم المقبل، وأتطلع إلى مقابلة جميع اللاعبين أثناء التدريب في المعسكر الصيفي والتعرف على الوجوه الجديدة التي قد يكون لها اسم من ذهب لصناعة تاريخ حافل بالألقاب”.

واختتم “فخر أبوظبي” الأسبوع الأول من جولاته التدريبية بمستوى عالٍ جداً، حيث تمكن من الفوز على فريق RKSV Driel الهولندي المحلي بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شيء مساء يوم السبت، وأعقبها في يوم الأحد بفوز آخر على فريق الأكاديمية الدولية لكرة القدم بثلاثية مقابل لا شيء. وتستمر تدريبات الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية حتى 31 يوليو الجاري، ومن ثم سيسافر إلى أوستيربيك لخوض سلسلة من المباريات الودية والتدريبية، وسيستعد لمغادرة هولندا للعودة إلى موطنه في 9 أغسطس المقبل.

وكجزء من البرنامج التطوري التابع للنادي حظي خمسة لاعبين جدد من أصل 27 لاعبًا شابًا في أكاديمية الجزيرة، فرصة الذهاب إلى هولاندا والتدريب مع أعضاء الفريق الأول.

وأضاف الهولندي ستريبل: “يعد المعسكر التدريبي فرصة رائعة لإظهار المواهب الكروية التي يتمتع بها اللاعبون الشباب الأقل سنًا حيث يمكنهم ممارسة التدريبات إلى جانب لاعبي الفريق الأول وتعلم المهارات الكروية وطريقة لعب الفريق وتمركزهم الصحيح على أرضية الملعب. نمتلك في أكاديمية الجزيرة عددًا من اللاعبين الموهوبين وسيكون لهم دورًا محوريًا هامًا لدعم صفوف الفريق في المستقبل”.

واختتم: “هدفنا يكمن في بذل كل طاقتنا في جميع المباريات التي سوف نخوضها. ولدينا قاعدة جماهيرية مميزة ودعمهم الدائم لنا وفي كافة المناسبات يساهم دون شك في تحقيقنا المراكز الأولى، وسنحرص على أن يكون الجزيرة في الموسم المقبل المنافس الأقوى والرقم الصعب على جميع المنافسين”.

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نبذة عن نادي الجزيرة:

تأسس نادي الجزيرة في عام 1974 في مدينة أبوظبي بعد اندماج فريقي الخالدية والبطين، ليشكلا ناديًا واحدًا ألا وهو نادي الجزيرة الرياضي. المعروف باسم “فخر أبوظبي”. يخوض الجزيرة جميع مبارياته على أرضه في المسابقات المحلية والقارية على استاد محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38.000 متفرج. ضم النادي في صفوفه العديد من نجوم الساحرة المستديرة ومن أشهرهم اللاعب الليبيري جورج وياه الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لسنة 1995.

يمتلك الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، وقدمت الأكاديمية للفريق وللمنتخبات الإماراتية مجموعة من أهم اللاعبين أبرزهم علي مبخوت الهداف التاريخي لنادي الجزيرة وهداف كأس أمم آسيا لعام 2015.

يتمتع نادي الجزيرة بتاريخ حافل بالإنجازات، إذ سبق أن توج بألقاب عدة أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وبطولة كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، وكأس الخليج العربي لموسم 2009- 2010. كما فاز فريق نادي الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي عام 2011 وكرر هذا الإنجاز عام 2017. وحاز بجدارة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة “2011، 2012، 2016″، وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

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يورغن ستريبل

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