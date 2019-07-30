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بالفيديو…جورجيسيان: تنسيق “أمريكي أوروبي” لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

قال الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، توماس جورجيسيان، إن إلتقاء الموقف والمسار الأوروبي مع المسار الأمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الإيراني يأتي على أساس وجود رغبة مشتركة – دولية بشكل عام – لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز تحديداً أو في الخليج العربي بشكل عام، وذلك لضمان تدفق النفط عبر تلك المنطقة.

وأضاف جورجسيان خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هناك تقديرات بإقامة منظومة أمريكية بالتعاون مع دول الخليج حول ضمان أمن الملاحة في الخليج وبمضيق هرمز، بالتنسيق مع أوروبا، مشيرا إلى أن تلك الإشارات التي صدرت من أوروبا واستجابة واشنطن لها تدخل في اطار التعاون المشترك في مواجهة إيران والتحديات التي تواجهها المصالح الغربية بمنطقة الخليج.

وأوضح جورجيسيان أن التنسيق الأمني القائم حتى الآن تصب في اطار احتواء الخطر الإيراني وأيضا احتواء التوترات بحيث لا يكون هناك اندلاع لحروب، مؤكدا أن هناك تنسيق “أوروبي أمريكي” وأعمال مشتركة في اطار أهداف محددة، وأن هناك ترتيبات أمنية وتوزيع أدوار ومهام خاصة في ظل وجود قوات أمريكية كبيرة في المنطقة.

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