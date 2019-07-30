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بالفيديو… كولومبي اختار “القفز بالمظلات” ليحلق بجانب الطيور

كريستيان كاميلو هو شاب كولومبي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً لم تجذبه السباحة ولا كرة القدم أو حتى ركوب الخيل فلم يفضل أي رياضة تمارس على الأرض، لكنه نظر إلى السماء فعشق الطيران، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن كاميلو سعى إلى أن يحلق بجانب الطيور والسحب لذا فإنه اختار التحليق والقفز بالمظلات.

وأوضح كاميلو أن أكثر ما يعجبه في تلك الرياضة هو الشعور بأنه يطير، إذ يمكنه رؤية والطيور تحلق بجواره، لافتا إلى أنه يمارس تلك الرياضة منذ 2012، متابعاً أنه شاهد العديد يمارسون رياضة القفز المظلي في طفولته لذا اختاراها، وكان يساعدهم في طي المظلات وإعدادها.

وتابع التقرير أن أخطر اللحظات التي مر بها كاميلو كانت عندما اضطر لاستخدام مظلة الطوارئ، مؤكداً أنه يجب على كل من يمارس اللعبة أن تكون معه مظلة للطوارئ، لافتا إلى أنه لا يشعر أبدا بالخوف خلال ممارسة اللعبة وأنه يحب الشعور بتدفق الإدرينالين، وأنه يشعر بالسعادة والحرية والسلام خلال ممارستها، مشيرا إلى أن تلك الرياضة ساعدته في تكوين العديد من الصداقات.

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