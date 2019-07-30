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برقيات عاجلة ..

برقيات عاجلة ..

+ السيد علي خامنئي : إحتجاز الناقلة البريطانية قرصنة ستدفع إيران الثمن باهضاً ،

التعقل وإحترام القانون الدولي أفضل من الغطرسة الفارغة ، لأن أوربا توحدت ضدكم .

+ السيد دونالد ترمب : إطلاق البيانات العنصرية لا تخدم أميركا ، والإعتذار هو الحكمة .

+ السيد فلاديمير بوتين : ما يجري في ادلب السورية كارثة ، وعليكم إيجاد الحل الناجع ،

وإلا فألاف العوائل البريئة لا زالت عالقة بين المطرقة والسندان .

+ السيد عادل عبدالمهدي : زيارتكم لإيران لا تغير من تبعيتكم للملالي ، إرجعوا إلى العراق

كوطن وتمسكوا بوطنيتكم فالغريب يبحث عن مصالحه دائماً .

+ السيد رجب طيب اردوغان : خسارتكم الإنتخابية في اسطنبول تنبأ بأفول نجمكم ، ومستقبلكم

السياسي على المحك ، إذا لم تعيدوا إلى شعبكم حريته وحقوقه وكرامته .

+ السيد برهم صالح : خفت نشاطكم ، التعاون بين السلطات الثلاثة كفيل بالقضاء على بقايا

الإرهاب في المناطق الحدودية ، وإذا لم تقضوا عليه الآن سيتغلغل إلى الداخل .

+ السيد نيجيرفان البارزاني : العمل على توحيد البيت الداخلي وإعطاء كل حق حقه ، إرساء

للوحدة الوطنية .

+ السيد محمد بن سلمان : التطور ليس التمسك بالقشور ، فالحرية لا تمنح بل تكتسب بالممارسة

والتطبيق الفعلي ، كفاكم التمسك بالتقاليد البالية ، وفتح المزيد من المدارس الدينية التي اصبحت

مفقسات إرهابية ، وكذلك المناهج التي ترسخ الكراهية وعدم قبول الآخر المختلف .

يكتبها : منصور سناطي

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